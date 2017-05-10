你看過這種宣傳品嗎？里長把神明出巡香條變廣告
神明出巡用的香條，成為最吸睛的宣傳利器！仁德區成功里將於21日舉辦健康、平安、幸福伴你走的活動，邀約800位鄉親巡禮鄰近庄頭3大廟宇，里長鄭晴而為此靈機一動，將向來為神明出巡坐轎使用的香條，用來當做宣傳健走活動，充滿創意的文宣品，果真讓人眼睛一亮。
鄭晴而說，這場健走活動還號召文賢消防分隊、嘉南藥理大學、443聯隊等單位一起加入行列，以及保華宮、五安宮、武德宮，3間廟宇將贈送健走民眾平安麵、平安符及發財符；飛訓部也將帶來戰鼓表演、嘉藥儀隊、精舞門社團演出，文賢消防分隊也將於活動中心安排體驗雲梯車，讓看似平淡的健走活動，增添可看度，也滿足大人小孩度過一個健康的假日。
他發想的別出心裁宣傳品，張貼在里內，連日來吸引很多民眾好奇，以為廟宇神明要出巡，結果上前一看，竟然是健走活動的宣傳，大家都一陣莞爾。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。