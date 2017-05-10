你看過這種宣傳品嗎？里長把神明出巡香條變廣告

成功里長鄭晴而(中間白衣者)將神明出巡用的香條設計成為健走廣告文宣，超級吸睛。(曹婷婷攝)

香條文宣創意吸引很多民眾好奇，以為廟宇神明要出巡，結果上前一看，竟然是健走活動的宣傳。(曹婷婷攝)

成功里號召國軍、文賢消防分隊、嘉藥學子參與健走活動。(曹婷婷攝)

神明出巡用的香條，成為最吸睛的宣傳利器！仁德區成功里將於21日舉辦健康、平安、幸福伴你走的活動，邀約800位鄉親巡禮鄰近庄頭3大廟宇，里長鄭晴而為此靈機一動，將向來為神明出巡坐轎使用的香條，用來當做宣傳健走活動，充滿創意的文宣品，果真讓人眼睛一亮。

鄭晴而說，這場健走活動還號召文賢消防分隊、嘉南藥理大學、443聯隊等單位一起加入行列，以及保華宮、五安宮、武德宮，3間廟宇將贈送健走民眾平安麵、平安符及發財符；飛訓部也將帶來戰鼓表演、嘉藥儀隊、精舞門社團演出，文賢消防分隊也將於活動中心安排體驗雲梯車，讓看似平淡的健走活動，增添可看度，也滿足大人小孩度過一個健康的假日。

他發想的別出心裁宣傳品，張貼在里內，連日來吸引很多民眾好奇，以為廟宇神明要出巡，結果上前一看，竟然是健走活動的宣傳，大家都一陣莞爾。

(中時)