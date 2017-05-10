南迴公路磁場最強海灘？隧道出碴土方養灘成功
南迴公路南興段因沙灘不斷流失，大浪甚至會打上路面，草埔隧道開挖後，隧道的出碴土方在南興段養灘，終於成功減緩海岸線不斷消退的狀況，由於隧道土方深埋地底久遠，地方民眾笑說這些土方擁有強大的磁場，南興段「可能是磁場最強的海灘！」
南興段沙灘早年有數百公尺的沙灘，但往南飄的海砂都淤積在北邊的大武漁港，造成南興段海灘不斷消退，根據調查，南興海灘甚至每年退縮達9公尺。
公路局每年丟下大量的消波塊依舊徒勞無功，海邊風浪大時浪常常打上路面，颱風期間靠海2車道也都要封閉，避免行車意外。
不過草埔隧道開挖後，挖出大量的出碴土方，全都運往南興段回填，養灘長度達1.2公里，面積約4.8公頃，讓當地新增約40公尺的海灘。
西濱南區臨工處長陳保展指出，公路局在大武漁港南邊海灘興建4座離岸堤及凸堤，並放置出碴土方，至隧道完工前預計會投入90萬立方公尺的土方，以人工養灘的方式保護海岸及公路。
公路總局大武工務段副段長蔡孟東指出，人工養灘在去年歷經尼伯特等風災後，有離岸堤及凸堤的保護下，並未有明顯的掏刷現象，確實有發揮保護公路的效果，但之後的成效還是要持續觀察。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。