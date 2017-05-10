南迴公路磁場最強海灘？隧道出碴土方養灘成功

公路總局在南興段以人工養灘，對海岸及公路的保護已經逐漸出現成效。（黃力勉攝）

南迴公路南興段因沙灘不斷流失，大浪甚至會打上路面，草埔隧道開挖後，隧道的出碴土方在南興段養灘，終於成功減緩海岸線不斷消退的狀況，由於隧道土方深埋地底久遠，地方民眾笑說這些土方擁有強大的磁場，南興段「可能是磁場最強的海灘！」

南興段沙灘早年有數百公尺的沙灘，但往南飄的海砂都淤積在北邊的大武漁港，造成南興段海灘不斷消退，根據調查，南興海灘甚至每年退縮達9公尺。

公路局每年丟下大量的消波塊依舊徒勞無功，海邊風浪大時浪常常打上路面，颱風期間靠海2車道也都要封閉，避免行車意外。

不過草埔隧道開挖後，挖出大量的出碴土方，全都運往南興段回填，養灘長度達1.2公里，面積約4.8公頃，讓當地新增約40公尺的海灘。

西濱南區臨工處長陳保展指出，公路局在大武漁港南邊海灘興建4座離岸堤及凸堤，並放置出碴土方，至隧道完工前預計會投入90萬立方公尺的土方，以人工養灘的方式保護海岸及公路。

公路總局大武工務段副段長蔡孟東指出，人工養灘在去年歷經尼伯特等風災後，有離岸堤及凸堤的保護下，並未有明顯的掏刷現象，確實有發揮保護公路的效果，但之後的成效還是要持續觀察。

(中時)