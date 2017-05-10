恆春推捕飛魚觀光 盼中央協調能到蘭嶼捕魚
每年此時正值飛魚季，屏東恆春鎮鎮長盧玉棟今前往墾丁外海，「跳海」捕飛魚，未來將推動另類海上齊捕飛魚觀光活動的他，鼓勵船家載客體驗，再享用現撈的美味，他也強調，漁獲量連年減少，盼中央從中與蘭嶼協調，讓每次花6萬元成本的漁民能豐收返家。
隨著溫暖黑潮而來的飛魚群，總張開雙鰭閃著金光躍出海面，搭配波光粼粼的海面，景象令人驚嘆不已，近期又到飛魚捕捉時節，盧玉棟也昨換上潛水衣，跟著漁民一起下水趕魚。
捕飛魚的船長邱瑞瓏說，捕一次飛魚需要出動3艘漁船圍網，10多名人員下海趕魚與收網，工錢加上油錢成本上看6萬元，至少要捕到1000公斤才能打平支出，但今年漁獲量卻比去年減少約1半，1公斤也只有6、70元的價格，讓漁民無奈。
盧玉棟表示，4、5月天氣清涼，風浪不大，正適合出海，遊客可以到後壁湖搭船，見識腹中的海味究竟是如何被捕撈，甚至換上潛水衣，下水幫忙並親眼見飛魚金光的身子在海底反射出一道道光芒，上船後品嚐現撈美味，在搭配南台灣唯一的拖曳傘，讓遊程愜意又刺激。
盧玉棟話鋒一轉，批台東禁止外地漁船進入蘭嶼周邊海域捕飛魚，讓恆春地區的漁船漁獲量大減，且洄游性魚種不捕也浪費，雙方應協商不過度捕撈的許可範圍，不該「一國兩制」，盼中央政府能出面協商。
(中時)
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