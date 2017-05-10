日本要求南韓新政府履行慰安婦協議
南韓新總統文在寅就任，日本首相安倍晉三10日表示，「南韓是擁有共同戰略利益的最重要鄰國，希望與南韓聯手因應再三發射彈道飛彈的北韓，同時發展面向未來的日韓關係。」
安倍10日在首相官邸召開政府執政黨聯絡會議，針對北韓問題表示，「將與美國、南韓、中國，以及俄羅斯等相關國家緊密合作，繼續強烈要求北韓自制。北韓非常有可能更進一步挑釁，因此將繼續維持高度警戒且萬全的體制。」
內閣官房長官菅義偉10日在記者會上表示，「日韓兩國互相協助與合作來因應北韓問題等，對亞太地區的和平與穩定是極為重要且不可或缺的。與南韓新政府之間，也將在各種領域上更增進日韓合作，建構面向未來的新時代。」
針對文在寅想重新談日韓慰安婦協議之事，菅義偉表示，「那是已經達成協議之事，彼此要為未來著想，負責任地履行協議是理所當然的。」日本政府將持續要求南韓確實履行協議。
有關安倍想儘早與文在寅通電話一事，內閣官房長官菅義偉10日在記者會上表示，「目前正在協調中」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。