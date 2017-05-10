日本要求南韓新政府履行慰安婦協議

南韓新總統文在寅就任，日本首相安倍晉三10日表示，「南韓是擁有共同戰略利益的最重要鄰國，希望與南韓聯手因應再三發射彈道飛彈的北韓，同時發展面向未來的日韓關係。」

安倍10日在首相官邸召開政府執政黨聯絡會議，針對北韓問題表示，「將與美國、南韓、中國，以及俄羅斯等相關國家緊密合作，繼續強烈要求北韓自制。北韓非常有可能更進一步挑釁，因此將繼續維持高度警戒且萬全的體制。」

內閣官房長官菅義偉10日在記者會上表示，「日韓兩國互相協助與合作來因應北韓問題等，對亞太地區的和平與穩定是極為重要且不可或缺的。與南韓新政府之間，也將在各種領域上更增進日韓合作，建構面向未來的新時代。」

針對文在寅想重新談日韓慰安婦協議之事，菅義偉表示，「那是已經達成協議之事，彼此要為未來著想，負責任地履行協議是理所當然的。」日本政府將持續要求南韓確實履行協議。

有關安倍想儘早與文在寅通電話一事，內閣官房長官菅義偉10日在記者會上表示，「目前正在協調中」。

(中時)