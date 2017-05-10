2軍人簽賭淪為共諜 遭依國安法起訴

48歲經營人力仲介的涂姓男子，疑遭對岸綽號「陸哥」的男子收買，獲悉陳姓及候姓在職軍人因沉迷網路簽賭積欠債務，因此以提供每筆情資2萬元為誘餌，吸引2人提供《國軍人事戰備教則》等機密，屏東檢警去年監控掌握，日前已依違反國家安全法罪嫌起訴。

(中時)