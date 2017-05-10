美國提供庫德軍武器 土耳其不開心
為了解決敘利亞的IS武裝集團，美國決定提供大型武器給該地區的的庫德游擊隊，這有助於清剿長期盤據在拉卡(Raqqa)的IS集團，不過土耳其對此表示不可接受。
美聯社報導，五角大廈認為，庫德族的敘利亞民主力量(庫德民兵在敘利亞的總稱)，長期以來在該地區一直與極端主義分子作戰，並且可稱的上是最有效的地面部隊，因此提供他們更有效的武器，並且與美國的空中打擊部隊協同作戰，是消滅IS的最好方法。
但是對土耳其安卡拉而言，敘利亞民主力量其中一支是「庫德人民保衛軍」（Peoples Protection Units ,YPG），他們是庫爾德工人黨的延伸，與土耳其已進行了幾十年的爭鬥，是土耳其眼中的恐怖組織。
土耳其副總理努瑞丹．卡尼克利（Nurettin Canikli）說：「川普政府的這項決定，土耳其無法接受，這等於是美國在支持恐怖團體。」
土耳其在近一年來多次以反恐為名義，向國內的庫德社區發動各種攻擊，包括逮補庫德族民意代表，並且向敘利亞的庫德陣地發動攻擊，除了空襲以外，也派出地面部隊，結果成效有限，反而多次遭到IS的伏擊。
對於美國提供武器，庫德族顯得很高興，敘利亞民主力量政治事務專員伊拉姆．艾哈邁德（Ilham Ahmed）表示：「美國提供我們更大的武器具有重要的政治意義，意味著敘利亞民主力量與YPG具有合法性。」
當然，她也說土耳其必定會強力反對，土耳其總統埃爾多安（Invitto Tayyip Erdogan）將在下周訪問華盛頓，期間必定會強烈阻止。
(中時電子報)
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