大陸前副總理錢其琛病逝 享壽90歲

大陸前外長、國務院副總理錢其琛昨晚病逝，享壽90歲。（圖/新華社）

據大陸澎湃新聞網報導，前外交部長、國務院副總理錢其琛，於昨日晚間十點於北京因病去世，享壽90歲。

錢其琛通曉俄語、英語，在擔任大陸外交部長期間，共出訪了一百多個國家和地區，被視為文革後讓大陸國際與外交地位重新站起的重要推手之一，也因而成為中共外交系統的教父級人物。錢除了長期主管外交，還兼管與外交相關的港澳事務與對台工作，1995年發表了《香港涉台問題基本原則與政策》（簡稱「錢七條」），框定了香港在回歸之後與台灣互動的基本原則，並擴之於回歸之後的澳門。

在對台工作上，錢其琛是在中共十四大之後接替過世的副總理吳學謙擔任對台工作領導小組副副組長，由於十四大之後改組的中央對台領導小組組長由總書記江澤民出任，因此日常對台領導小組工作由副組長主持，其下成員包括統戰部長、國安部長、國台辦主任、解放軍總參謀部長、海協會長等人。幾乎是集外交、統戰、情報、對台工作的最高層領導，完全主導了1993年之後的所有對台工作方針政策的建立。

1998年，時任海基會董事長的辜振甫（圖左）與中共國務委員錢其琛（圖右）於北京會面。（圖/新華社）

錢其琛（圖右）於紐約和美國前國務卿季辛吉（圖左）會面。（圖/新華社）

錢其琛一直到中共十六大胡錦濤出任總書記後，才因年齡關係卸下國務院副總理的職務，其中央對台工作領導小組副組長亦由當時的全國政協主席賈慶林接任，曾任外交部長、時任國務委員的唐家璇亦補入對台領導小組，充實小組內外交工作的諮詢功能。由此可見，錢其琛以副總理職務卸任對台領導小組副組長後，該小組要補入一名政協主席與一名曾任外交部長的國務委員來接替其工作，可見錢在對台領導小組的份量極為重要。

大陸前國務院總理朱鎔基（圖左）與副總理錢其琛（圖右）。（圖/新華社）

錢卸下外長身份之後，在江澤民時期的總理朱鎔基內閣中，繼續留任國務院副總理，但仍主掌中國外交主要政策擬定。他還出任全國幾個最重要外交智庫與學術機構的首腦，例如在2000至2005年間兼任過北京大學國際關係學院院長。

(中時電子報)