金門整地出土碉堡 保留聲音響起來
金門尚義區段進行整地工程，陸續「出土」4座具歷史性的軍事建築，縣府今（10）日表示，基於保存戰地史蹟資源，將與金門縣戰地史蹟學會溝通，採行移置保留或其它可行方式，讓見證兩岸軍事對峙的歷史建物，獲得一個最妥適的安置。
縣府計畫在開瑄國小附近的尚義區段，規畫社會住宅和青年住宅各1棟。其中，社會住宅提供弱勢鄉親，只租不賣；青年住宅則以出售方式處理，以滿足青年人的居住需求，也兌現陳福海縣長有關居住正義的競選承諾。
該區段在開工整地之後，陸續發現4座具歷史性的軍事建築，包括屬半掩體建築型式，水泥塗面有國徽圖樣的「勝利堡」，以及寢室與彈庫、車輛維護線在內的建物。
根據金門戰地史蹟學會的調查，這些建物推估可能是早期駐紮於金中或金南的部隊所有，建築年代約在1956間，至今已有60餘年的歷史，頗具保存的價值。
該學會建議指出，未來若能配合尚義住宅區的規畫，將這些營舍轉型為社區公園內的紀念性建築，應是可行的選擇之一。縣地政局副局長呂清福則表示，縣府重視戰地史蹟資源的維護和保存，將與戰地史蹟學會研議處理，包括移置保留或部分重點保留等方式在內。
(中時)
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