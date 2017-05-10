Costco彰化設分店？土地整合是大挑戰

Costco要到彰化設分店？Costco在2013年拜訪過彰化縣政府，希望分散台中店人潮塞爆，提出南下開分店構想，但尋覓土地是一大困難，縣府今年2月主動拜訪，卻傳出要到彰化開分店，事實上要找到適合的土地和地點，還是很大的挑戰。

彰縣府建設處產業發展科長陳駿瑜表示，當初好市多現場看過台74花壇、彰化市建國南路和中山路交叉路口等土地，地目雖是乙種工業區，但屬私人土地，地主眾多，還待業者自己去整合。

傳聞好市多亦屬彰化客運土地，彰客則否認，表示對方根本沒有接觸過，不知怎麼傳的。

彰縣府今年積極招商，今年2月有主動拜會，提出了員林184公頃、彰化高鐵特定區等地，好市多表達興趣，但尚未提出進一步開店計畫。縣府的立場是樂見其成。

這項傳聞，彰化市民認為在彰化市覓地整合難度很高，還得進行交通評估，短時間內應該還止於傳聞。

(中時)