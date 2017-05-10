男被騙互打手槍能改運 揮砍友人1死1傷

民宅前庭滿佈血跡，怵目驚心。（王文吉攝）

警方於現場查獲1把凶刀，為20公分木工刀。（王文吉翻攝）

吳嫌闖入陳家理論，持刀刺傷屋主夫婦，釀1死1傷。（王文吉攝）

中清路凶殺案現場，警方拉起封鎖線行兇男子遭警方逮捕。（王文吉攝）

（20：04更新）台中市中清路4段一處巷弄內傍晚發生駭人聽聞凶殺案，一名男子持刀闖入屋內與男屋主爆發激烈口角，男子朝男屋主猛刺數刀，傷及被害人頸動脈，送醫急救40分鐘後宣告不治，當時女屋主聽見爭吵聲上前阻擋，左手腕也遭歹徒砍傷，警方獲報趕至現場逮捕凶嫌，目前正進行訊問中。

「我殺人了！」台中警方晚間5點接獲一名男子報案，自稱犯下凶殺案。警方趕赴現場，一名婦人指稱，其先生的朋友跑到家中理論，兩人爭吵後，對方持刀器，刺傷她的丈夫，自己上前阻擋，左手也受傷流血。

警方獲報到場，將傷者67歲陳男、65歲陳妻送至台中榮總救治，陳男因傷及頸動脈，倒臥血泊，到院前無生命跡象，急救40分鐘後宣告不治，陳妻則是左手腕刀傷，傷勢穩定，無生命危險。

警方到達命案現場，凶嫌仍在屋內六神無主，立即將他逮捕。警方初步了解，凶嫌為35歲吳男，他供稱，與死者日前在外埔一間宮廟認識，當時他身體有異狀，自認需要祭改，但死者說「互脫衣服打手槍」可改運。

吳嫌說，他與死者當天就在廟旁無人的房間內「互打手槍」，事後覺得被騙，積怨已久，今天傍晚，才帶刀去理論，兩人一言不合，他一時情緒激動犯案。

鑑識人員到場採證，屋內血跡斑斑，前庭地上也滿佈血跡，怵目驚心，現場查獲1把凶刀，為20公分木工刀，警方已將吳姓凶嫌帶回，連夜偵訊。

(中時)