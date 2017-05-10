達標速度比豐田快! 日本軟銀淨利首度破1兆日圓

日本軟體銀行集團10日公布2016年度第4季財報(至2017年3月)，淨利較前1季成長3倍，達1兆4263億日圓(約新台幣3830億元)，首度破1兆日圓，也是兩年來首度獲利創新高。軟銀社長孫正義10日在記者會上表示，「日本企業淨利達1兆日圓的只有豐田汽車和軟銀，豐田從公司設立到達成1兆日圓花了67年，很高興的是軟銀只花了36年便達成了。」

軟銀的營業額為8兆9010億日圓，營業利潤較去年同期成長13%，達1兆259億日圓，3年來首度突破1兆日圓。

軟銀除了國內的通訊事業有成長外，美國手機子公司「Sprint」的獲利有所改善，加上出售芬蘭遊戲公司「Supercell」等使獲利增加，因此淨利大大超出市場的預期。

孫正義表示，創業時就以營業額成長到1兆日圓、2兆日圓為目標，這次利潤達到1兆日圓並沒有太大的感慨，因為這只是個經過點，希望今後利潤也能繼續達到1兆、2兆。

有關東芝半導體事業競標一事，孫正義表示，「確實有很多人找我商量，但我們並非主角，而是以(鴻海的中國子公司)富士康科技集團和美國蘋果為中心在研討的案件。」

(中時)