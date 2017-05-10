達標速度比豐田快! 日本軟銀淨利首度破1兆日圓
日本軟體銀行集團10日公布2016年度第4季財報(至2017年3月)，淨利較前1季成長3倍，達1兆4263億日圓(約新台幣3830億元)，首度破1兆日圓，也是兩年來首度獲利創新高。軟銀社長孫正義10日在記者會上表示，「日本企業淨利達1兆日圓的只有豐田汽車和軟銀，豐田從公司設立到達成1兆日圓花了67年，很高興的是軟銀只花了36年便達成了。」
軟銀的營業額為8兆9010億日圓，營業利潤較去年同期成長13%，達1兆259億日圓，3年來首度突破1兆日圓。
軟銀除了國內的通訊事業有成長外，美國手機子公司「Sprint」的獲利有所改善，加上出售芬蘭遊戲公司「Supercell」等使獲利增加，因此淨利大大超出市場的預期。
孫正義表示，創業時就以營業額成長到1兆日圓、2兆日圓為目標，這次利潤達到1兆日圓並沒有太大的感慨，因為這只是個經過點，希望今後利潤也能繼續達到1兆、2兆。
有關東芝半導體事業競標一事，孫正義表示，「確實有很多人找我商量，但我們並非主角，而是以(鴻海的中國子公司)富士康科技集團和美國蘋果為中心在研討的案件。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。