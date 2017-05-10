豬哥亮傳病危倒數 家人首曝病況

豬哥亮家人首度談及其病況。（圖／中時資料照）

豬哥亮因大腸癌入住台大醫院已2個多月，原本傳出病情穩定，未料日前又爆癌細胞已轉移至肺臟、腹腔與肝臟，傳言已進入病危倒數，而今（10日）有媒體問到其家人，對方則反駁此消息。

據《自由時報》報導，豬哥亮的姪子阿富，一家人都在高雄市場做洋蔥批發工作，而阿富的爸爸謝新華，是豬哥亮的哥哥，阿富妻子今受訪時，提到平常都是女兒陪謝新華去台北探望豬哥亮。

阿富透露女兒本月1日曾和爺爺到台大探病，稱平常都是由豬哥亮大兒子謝順福載他們到醫院，至於聊到豬哥亮的病情，低調表示「他很好啊，還可以跟我們（家人）說話」，粉碎病危謠言，但對於其他問題則沒多做回應。

(中時電子報)