男子疑欠債想不開 燒炭自殺獲救

警方發現男子時，他躺在駕駛座不醒人事。（呂妍庭翻攝）

警方發現男子時，他躺在駕駛座不醒人事，員警馬上把燒炭鐵盆拿出來。（呂妍庭翻攝）

布袋分局聯合所警員許家銘、黃朝琴日前執行巡邏勤務時，接獲110報案稱有自小客車行跡可疑在布袋鹽場抽水站附近徘徊，員警接獲報案後立即前往查看。當員警抵達鹽場抽水站附近時，發現布袋濕地公園內側停車場停放一輛白色自小客車，下車了解先發現車內駕駛座躺著一名男子，但車內充滿煙霧，員警緊急拍打門窗呼叫，男子卻毫無反應，警方立即將車門打開，取出後座燒炭鐵盆，並通報布袋消防分隊前來救護，所幸探測男子生命跡象，仍有微弱脈搏和呼吸，讓員警鬆了一口氣，直呼幸好來得及。

隨後員警在副駕駛座發現男子身分證件，得知男子姓邱，且家就住布袋鎮，馬上通知家屬前往醫院，經了解邱男疑因債務問題，可能是還不出錢，萌生輕生念頭，所幸警方即時抵達，將邱男從鬼門關前搶救回來，挽回一條可貴生命。

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