瓊瑤留161字告別臉書 「我再度成為火花」
暢銷小說作家瓊瑤39年前與平鑫濤結婚，日前她在臉書痛苦分享丈夫臥病在床，因一根鼻胃管問題，導致她和平鑫濤3名繼子女鬧翻，6日她宣告會將臉書開放到9日凌晨12時隨即關閉，稍早時間一到，瓊瑤便發文表示：「看到這麼多人擠進我的臉書，看到每人寫給我長長的留言，看到這麼多純粹的愛，我再度成為火花！」正式與粉絲告別。
瓊瑤6日透露，由於連日來的紛擾，她痛定思痛決定將平鑫濤交由繼子女照顧後，自己將關閉臉書、出國散心，並解釋自己起初發文動機單純，只是想將「病人有沒有選擇如何死亡的權利」問題丟出來讓大家討論，豈料讓家務事成了八卦話題，瓊瑤難過說：「我的善意已被污染。」
今年的5月9日，除了是瓊瑤和平鑫濤結婚39年紀念日，也是瓊瑤決定關閉臉書的日子，稍早她留161字說：「各位親愛的朋友，時間到了！看到這麼多人擠進我的臉書，看到每人寫給我長長的留言，看到這麼多純粹的愛，我再度成為火花！我會燃燒到我生命最後一刻，不能辜負你們！愛你們每一個！記住我對『病人自主權利法』的用心！我用大愛在愛天下的老人！沒有人應該靠醫療器材加工活著！把這個信念幫我傳出去！」
最終，瓊瑤不忘強調：「最後，還是要說，太愛你們了！珍重珍重再珍重！」粉絲也不捨說：「珍重！我們會一直守護妳」、「等妳回來」，而目前瓊瑤臉書仍能在網路上開啟，據《自由時報》報導，瓊瑤所謂的「關閉」應是指短時間內不再更新、上線，她因這次事件內心重傷，決定轉換狀態，低調自癒療傷。
(中時電子報)
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