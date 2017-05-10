神明面前做壞事 男子破車窗行竊被逮

林姓男子（左）趁金山媽祖遶境期間，敲破路邊停放車子車窗行竊，被警方當場逮捕。（李其樺翻攝）

林嫌以車窗擊破器連續敲破18台車輛車窗，卻僅得手500餘元。（李其樺翻攝）

一年一度金包里二媽回娘家11日將登場，金包里慈護宮今（10）日上午在金山老街舉行遶境活動，不料林姓男子趁神明遶境期間，連續敲破數十台車輛窗戶行竊，囂張行徑正好被巡邏員警目擊，當場逮捕送辦。

金山警分局金山派出所巡佐王亦君、警員曾元豪今（10）日下午2時許巡邏時，在環金路發現一名男子鬼鬼祟祟，從路邊車輛破損車窗竊取財物，上前查看又發現有5部車輛車窗遭打破，且車內財物遭竊，於是將男子帶回派出所訊問。

警方調查，林姓男子（20歲，有竊盜前科）先在金山仁愛路偷取1台機車代步，行經金山區忠孝一路、中華路、環金路、清水路，見到停放路邊車輛便以車窗擊破器擊破車窗搜刮車內財物，總共有18台車輛車窗遭擊破，得手現金565元。

林嫌供稱，4月中旬獨自從雲林住家北上遊玩，到訪雙北各地知名廟宇；不久前聽說今、明兩天金包里慈護宮舉辦二媽回娘家遶境活動，出於好奇心前來看熱鬧，但身上盤纏即將用罄，於是下手行竊，不料失風被捕，「下次不敢在神明面前做壞事了！」警方訊後依竊盜罪將林嫌移送法辦。

(中時)