年薪曾破百萬　美女負債後染毒還擁槍販毒

貌美亮眼的謝姓女子疑似擁槍自重及販毒，今天遭警方逮捕。（孟祥傑翻攝）

永和警方今在板橋區文化路某豪宅逮捕1對販毒夫妻檔，並起出2把改造槍、16顆子彈及多種毒品。（孟祥傑翻攝）

新北市板橋區33歲謝姓女子，曾是某科技公司年薪破百萬的業務經理，去年因父親的公司倒閉負債上千萬元，為協助還債導致壓力過大病倒辭職，染上毒癮後結識有毒品前科的30歲賴姓男子，去年底閃電結婚後，竟擁槍自重開始販毒。永和警方今天（10日）前往查緝，當場起出2把改造手槍及多種毒品，將2人帶回偵訊，將於訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送法辦。

永和警分局偵查隊接獲線報，賴男與謝女涉嫌以每月近3萬元租金，租下板橋區文化路某豪宅套房販毒，今天上午持搜索票前往埋伏，下午1時許見2人準備出門，立刻上前逮人，並在車上起出1把金牛座改造手槍，隨後在屋內起獲另1把改造手槍、16顆子彈與安非他命、搖頭丸、毒咖啡包等多種毒品，謝女疑似護夫心切，立刻坦承說：「槍跟毒品都是我的，跟我老公沒關係！」

但謝女被警方帶回後，又改口說槍支是老公的三重友人寄放，後來又表示不知道他朋友寄放的是什麼，警方仍在偵訊2人，釐清槍支及毒品來源，將於訊後依法送辦。

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(中時)