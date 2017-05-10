年薪曾破百萬 美女負債後染毒還擁槍販毒
新北市板橋區33歲謝姓女子，曾是某科技公司年薪破百萬的業務經理，去年因父親的公司倒閉負債上千萬元，為協助還債導致壓力過大病倒辭職，染上毒癮後結識有毒品前科的30歲賴姓男子，去年底閃電結婚後，竟擁槍自重開始販毒。永和警方今天（10日）前往查緝，當場起出2把改造手槍及多種毒品，將2人帶回偵訊，將於訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送法辦。
永和警分局偵查隊接獲線報，賴男與謝女涉嫌以每月近3萬元租金，租下板橋區文化路某豪宅套房販毒，今天上午持搜索票前往埋伏，下午1時許見2人準備出門，立刻上前逮人，並在車上起出1把金牛座改造手槍，隨後在屋內起獲另1把改造手槍、16顆子彈與安非他命、搖頭丸、毒咖啡包等多種毒品，謝女疑似護夫心切，立刻坦承說：「槍跟毒品都是我的，跟我老公沒關係！」
但謝女被警方帶回後，又改口說槍支是老公的三重友人寄放，後來又表示不知道他朋友寄放的是什麼，警方仍在偵訊2人，釐清槍支及毒品來源，將於訊後依法送辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。