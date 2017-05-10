兄弟頻開轟 前5局4比0領先統一

張正偉今面對統一獅，首打席就開轟。(本報資料照)

中信兄弟靠著發燙火力近期拿下4連勝，今在斗六棒球場與統一獅交手，繼續展現火燙打線，首局就靠著張正偉的首打席全壘打打開攻勢，第5局陳子豪也開轟，加上投手鄭凱文順利壓制獅隊打者，5局結束取得4比0領先。

此役首局中信面對獅隊先發廖文揚，開路先鋒張正偉就開轟先馳得點，隨後又靠著彭政閔與曾陶鎔的安打再攻1分，首局就取得2分領先；第5局張正偉又跳出來建功，首位上場打擊就擊出二壘安打，陳子豪把握機會開轟，為球隊再添2分領先。

鄭凱文上月19日面對獅隊，僅投2.2局就因不當抗議被驅逐，也開啟連3戰未拿勝投的小低潮，今再次交手，前5局精彩壓制獅隊打線，僅被擊出3支安打，投出2次三振，沒有失分。

(中時電子報)