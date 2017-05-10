下班後逛不了 立委提案延長故宮南院開放時間

立法委員陳明文、蔡易餘與陳亭妃今10日在立法院教育及文化委員會上，共同提案要求故宮博物院應將南院景觀園區開放時間由現行上午8點至晚間9點，往前後延長為上午6點到晚間10點，提供附近居民更多服務與連結，拉近民眾對故宮南院的距離，獲委員會通過，交故宮博物院研處。

陳明文表示，故宮南院70公頃土地，當初是由嘉義縣政所捐贈，目的除希望南院能豐富嘉義地區文化內涵，促進文化產業外，也期盼能與在地融合，所以開放南院的景觀園區，作用在提供嘉義地區民眾優質休憩的場所。

蔡易餘也說，近來迭接獲民眾反應，目前園區8點到晚上9點開放措施，和在地居民生活習性不相符，不論是早起運動民眾或下班後希望能有適當場地活動的上班族，都無法運用南院的空間來滿足需要，讓南院園區的休憩功能大打折扣；才有許多要求景觀園區延長開放的聲音出現。

(中時)