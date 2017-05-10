成大醫院內視鏡黏膜下剝離術 能完整剝離大腸腫瘤病灶
沒有慢性疾病的陳先生接受大腸癌篩檢呈現陽性，大腸鏡檢查在低位直腸發現一顆2.3公分的扁平型腫瘤，醫院以內視鏡黏膜下剝離術，順利一次切除，術後三天出院，追蹤無轉移，病情穩定。
成大醫院胃腸肝膽科醫師康瑞文表示，大腸癌大部分由良性的大腸息肉演變而來，隨著癌化的進展，癌細胞會從表淺的黏膜層往下侵犯到較深層的黏膜下層，接著便有機會隨著淋巴循環，轉移到附近的淋巴結甚至遠端的器官。
隨著大腸癌篩檢的推廣，越來越多的早期大腸癌及癌前病變（即大腸息肉）被發現；根據成大醫院大腸直腸癌團隊的研究，能夠早期診斷的大腸癌，與正常人相比並沒有壽命上的損失，醫療花費也與一般人沒有差異。
在大腸癌手術上，現在發展出內視鏡黏膜下剝離術，能將整個病灶完整地剝離。除應用在大腸息肉、腫瘤的切除外，也應用在早期食道及胃部病灶的切除。
成大醫院引進此項技術，已有數10名早期腸胃道腫瘤病人接受內視鏡黏膜下剝離術的治療。
(中時)
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