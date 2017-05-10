綠營首長盼前瞻通過，林佳龍：對的時間做對的事

台中市長林佳龍說，「對的時間做對的事！」透過擴大基礎建設的投資，帶動內需市場與就業機會。（圖／民進黨記者聯誼會）

民進黨執政縣市首長共盼前瞻基礎建設計畫通過。（圖／民進黨記者聯誼會）

中央前瞻基礎建設計畫目前在立法院遭國民黨團杯葛，台中市長林佳龍今天（10日）與民進黨籍直轄市長共同舉行記者會，呼籲立法院盡速通過特別條例。林佳龍強調，前瞻建設是「在對的時間做對的事」，特別條例應盡快通過，後續才能進行建設項目的實質討論及審查，盼立法院朝野以台灣經濟發展為重。

民進黨籍縣市首長，包括台中市長林佳龍、高雄市長陳菊、台南市長賴清德、桃園市長鄭文燦，在臉書發表共同聲明，下午民進黨中常會後也舉行聯合記者會，表明支持前瞻基礎建設特別條例，盼能儘速在立法院完成審議。

「對的時間做對的事情！」林佳龍強調，目前國際經濟情況不是很好，前瞻計畫是人民的期待，更是台灣經濟的動能，政府就像是點火的角色，需要透過擴大基礎建設的投資，帶動內需市場與就業機會。

林佳龍表示，中彰投苗四縣市首長已經達成共識支持，希望前瞻建設計盡快通過。他說，前瞻基礎建設計畫是宏觀的規劃一個國家長遠的發展，讓大家願意跟著投資，也是政府責無旁貸的責任。

林佳龍進一步指出，在地方上每一個民意代表都說支持前瞻計畫，台中8位立委不分黨派也都共同連署支持前瞻計畫，尤其是水環境建設計畫，但送到立法院反而遭到國民黨阻擋，相當令人不解。他也呼籲立法院，投資效益要看的是長遠發展「大算盤」，而不是只看小算盤！

針對有部分國民黨立委，將8年計畫的8千800億元除以人口數，認為是每人負債來批評反對。林佳龍也說明，前瞻計畫是考量國家的未來以8年為目標，將GTP國家成長、可舉債的空間做一次通盤規劃。

林佳龍強調，前瞻基礎建設屬於公共投資，包括軌道運輸、水利整治建設成果將來也都會留在台灣，是經濟學理論的定律。目前前瞻基礎建設特別條例需要經立法院審議，後續具體項目規劃與預算實質討論才能進行。

(中時)