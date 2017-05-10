涉竄改食品期限 北市衛生局：維格餅家提交3項消費者補償方案

維格餅家遭踢爆塗改有效日期後當新品賣，台北市衛生局表示，今日派員至維格餅家設於台北市8家門市，進行全面清查下架可疑商品，經稽查確認未發現改標產品。經協調維格公司提出消費者賠償機制，凡購買該公司今年1月生產之「墨條酥」、「蛋黃酥」、「鳳黃酥」等3項可疑產品，不分批號，憑發票或外盒至全省門市皆無限期退換貨等3種補償方案。

維格餅家自白，確認「墨條酥」、「蛋黃酥」、「鳳黃酥」等3項即期食品，在產品有效日期剩下三分之一時，將其再延長10天塗改標示後當新品販售，塗改方式是以酒精塗銷中文標示「有效日期」，改為英文標示「EXP」共計60盒。全案涉及刑法詐欺罪及食品安全衛生管理法第28條，查證屬實，可依同法第45條處分新台幣4萬元至400萬元罰鍰。

維格餅家提交台北市衛生局3項消費者補償方案如下：

1、購買今年1月生產之蛋黃酥、墨條酥、鳳黃酥產品有疑慮之消費者，可持相關購買證明(發票或案內3項產品之外盒)至全省門市，願意提供無限期之退換貨或雙倍購買金額退費。

2、購買今年1月1日起生產之其他產品，也可憑發票或外盒同額金額退換貨品或價額。

3、購買針對持有標示「EXP：西元年+月+日」之產品外盒至各門市者，維格餅家提供5倍購買價金退換貨(退錢或換貨)。

台北市衛生局表示，今年3月中接獲民眾檢舉維格餅家五股工廠涉嫌將各門市即期品回收，塗改有效日期後當新品賣，為免打草驚蛇，立即派員密訪維格餅家承德旗艦店，檢視現場雖未發現包裝標示異常，但仍保持高度警戒，並進一步主動聯繫檢舉者獲其同意提供證據後，全案交由士林地檢署偵辦，經過士林地檢署昨日會同台北市調查處及轄區衛生局搜索後，確認五股工廠以酒精塗銷有效日期重新打印期限，當新品販售，涉嫌食品詐欺事件。

依照《台北市檢舉違反衛生管理法規案件獎勵辦法》，若以本案最高罰鍰計，發放比例20%，檢舉者最高可獲得新臺幣80萬元檢舉獎金。

(中時)