涉竄改食品期限 北市衛生局：維格餅家提交3項消費者補償方案
維格餅家遭踢爆塗改有效日期後當新品賣，台北市衛生局表示，今日派員至維格餅家設於台北市8家門市，進行全面清查下架可疑商品，經稽查確認未發現改標產品。經協調維格公司提出消費者賠償機制，凡購買該公司今年1月生產之「墨條酥」、「蛋黃酥」、「鳳黃酥」等3項可疑產品，不分批號，憑發票或外盒至全省門市皆無限期退換貨等3種補償方案。
維格餅家自白，確認「墨條酥」、「蛋黃酥」、「鳳黃酥」等3項即期食品，在產品有效日期剩下三分之一時，將其再延長10天塗改標示後當新品販售，塗改方式是以酒精塗銷中文標示「有效日期」，改為英文標示「EXP」共計60盒。全案涉及刑法詐欺罪及食品安全衛生管理法第28條，查證屬實，可依同法第45條處分新台幣4萬元至400萬元罰鍰。
維格餅家提交台北市衛生局3項消費者補償方案如下：
1、購買今年1月生產之蛋黃酥、墨條酥、鳳黃酥產品有疑慮之消費者，可持相關購買證明(發票或案內3項產品之外盒)至全省門市，願意提供無限期之退換貨或雙倍購買金額退費。
2、購買今年1月1日起生產之其他產品，也可憑發票或外盒同額金額退換貨品或價額。
3、購買針對持有標示「EXP：西元年+月+日」之產品外盒至各門市者，維格餅家提供5倍購買價金退換貨(退錢或換貨)。
台北市衛生局表示，今年3月中接獲民眾檢舉維格餅家五股工廠涉嫌將各門市即期品回收，塗改有效日期後當新品賣，為免打草驚蛇，立即派員密訪維格餅家承德旗艦店，檢視現場雖未發現包裝標示異常，但仍保持高度警戒，並進一步主動聯繫檢舉者獲其同意提供證據後，全案交由士林地檢署偵辦，經過士林地檢署昨日會同台北市調查處及轄區衛生局搜索後，確認五股工廠以酒精塗銷有效日期重新打印期限，當新品販售，涉嫌食品詐欺事件。
依照《台北市檢舉違反衛生管理法規案件獎勵辦法》，若以本案最高罰鍰計，發放比例20%，檢舉者最高可獲得新臺幣80萬元檢舉獎金。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範