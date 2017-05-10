《了解與互信 兩岸一定旺》保郝？挺柱？PK吳？ KMT黨魁6強辯論爭霸登場

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

國民黨六強爭霸誰出線？國民黨黨主席的二輪決勝，從各家民調來看，郝龍斌、吳敦義、洪秀柱暫時領先，哪兩人能順利進入到第二輪選舉，吳、柱各自放話「只差千票」！這場史上最多人參選的國民黨主席選舉，電視辯論會今天(10日)登場，五大面向之中的「兩岸關係」，會成為六強相爭見高下的關鍵嗎？

另外，南韓帥大叔文在寅順利當選南韓新總統，韓國人對他充滿期待，文在寅上任後真能拯救地獄朝鮮，遠離財閥嗎？而前總統朴槿惠先前的親美政策，會被北韓之子文在寅推翻嗎？而急著在韓國大選前就在安裝的薩德系統，文在寅會請美國打包帶走，讓中韓關係觸底反彈嗎？

來賓

費鴻泰 國民黨立委

沈富雄 前民進黨立委

楊泰順 文大教授

侯漢廷 新黨新思維主任

朱衛東 中國社科院台研所副所長(北京連線)

(中時電子報)