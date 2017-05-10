北京航空大學8「太空人」 今起入駐「月宮」1年
8名北京航空航太大學的學生「太空人」，10日起分兩批進入校內自主設計的密閉艙室「月宮一號」，展開365天的完全自主生活。「月宮一號」是全球第一個、也是密閉程度最高的四生物鏈環人工生態系統。
10日上午，「月宮365」計畫在北京航空航太大學月宮一號實驗室正式啟動。8名讀研究生擔任志願太空人，分兩組輪換入艙進行此次實驗。北京航空航太大學校長徐惠彬院士、副校長房建成院士，月宮一號總設計師、首席科學家劉紅教授與8名學生太空人共同出席入艙儀式。
早在2014年，就有3名北航學生太空人在全密閉的艙內自給自足生活了105天。與上次相比，這次實驗更具挑戰性。研究團隊負責人劉紅教授表示，首先是實驗時間更長，這次8名「太空人」分兩組，每組兩男兩女，將在艙內生活整整365天。「兩組人交替入艙，交接都在專門的『氣閘艙』緩衝帶完成，跟真實的太空站換班一模一樣。」
月宮一號是世界上第一個由植物、動物、水、微生物組成的四生物鏈環人工生態系統，空氣、水等全部在艙內環繞，廢棄物也由艙內自主處理，讓全艙閉合度達到98%以上，目的是更能接近太空探測的環境。如此的閉合度在全球首屈一指。
「如果人類在未來進行更長時間、更遠距離的太空探索，食物完全透過攜帶儲存供給，或進行地面補給將變得十分困難，有效的解決辦法就是依靠『生物再生』。」劉紅表示，在月球、火星基地，或飛向火星的飛船中，構建一個類似地球生物圈的小型生態系統，就是月宮一號的目的。
(旺報)
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