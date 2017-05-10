利用生物再生技術 太空人在「月宮」內種菜自足
2004年起，劉紅教授團隊瞄準大陸國家載人深空探測需求，經過近10年的執著奮鬥，2013年10月製造出月宮一號。2014年1月至5月成功進行大陸首次長期高閉合度集成試驗，密閉試驗持續了105天。
和2014年相較，今天起展開的實驗新增了一個植物艙，種植的蔬菜、農作物增加到30多個品種，包括小麥、茄子、豆類、番茄、草莓。動物蛋白除了帶進去的少部分肉類，主要是靠艙內養殖的黃粉蟲補給。此外，還帶了一些啟動用水，入艙後將完全依靠這些水迴圈使用維持生活。
第一批太空人中的艦長劉慧表示，進艙後每位隊員都有獨立分工，例如她負責統籌艙內所有工作，2號植物艙的種植和管理，還有做飯。「我們收穫小麥後會脫粒磨粉，我是河南人，會做饅頭。」至於長時間在密閉空間生活會不會孤獨？她表示已經安排了豐富多彩的實驗專案和業餘生活。「裡面還有動感單車，我們也可以上網、看書，不會孤獨的。」
在月宮一號內生活究竟如何進行？科學家表示，月宮一號栽培了糧食作物、蔬菜和水果，還飼養了動物（黃粉蟲），還有微生物來降解廢物。植物不僅能夠提供食物，還可透過光合作用產生氧氣、通過蒸發獲得純淨的飲用水。
其他部分也是透過類似的循環，這就是「生物再生式生命保障技術」，是當前全球最先進的封閉式迴路生命保障技術，也是未來月球、火星基地等載人深空探測所需的關鍵技術。
(旺報)
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