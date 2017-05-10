立委趙天麟 第15年的康乃馨祝福之旅

立委趙天麟在母親節展開康乃馨祝福之旅，送康乃馨給接送孩子到學校的家長。（趙天麟辦公室提供）

立委趙天麟在母親節展開康乃馨祝福之旅，送康乃馨給接送孩子到學校的家長。（趙天麟辦公室提供）

立委趙天麟在母親節展開康乃馨祝福之旅，送康乃馨給接送孩子到學校的家長。（趙天麟辦公室提供）

立委趙天麟在母親節展開康乃馨祝福之旅，到前金國小、前金幼兒園，獻上康乃馨給辛苦載送孩子上學的家長與志工，受到校方與家長們的稱許與鼓舞，爭相與趙天麟合影留念給予溫馨的祝福。

趙天麟雖忙於國會問政，連日來但仍南北奔波前往高雄市幾個早市、黃昏市場與教會等發放康乃馨，祝福全天下媽媽母親節快樂！他認為早晨總是媽媽最忙碌的時候，叫醒熟睡的孩子，抓緊時間做早餐，再準時的送孩子上學。媽媽是我們每個人心目中的超人，他特別送上朵朵的鮮花，表達對每位媽媽的感謝。

這是趙天麟從政以來，連續第十五年的康乃馨祝福之旅，收到康乃馨的家長們都知道他要參加民進黨高雄市長初選，也紛紛報加油、祝福、凍選。

(中時)