不因罕病卻步，馬晶瀅：能動就有希望

馬晶瀅（左二）不受健康影響，努力活出自己的精彩人生，母親節前夕她有個願望，希望有天能當選模範母親，見證她扮演好每一個角色。（盧金足攝）

身陷肌肉無力症之苦的馬晶瀅，沒有屈服於逐漸無力的身軀，反而勇敢挑戰必須趴趴走的保險業務，台中市勞工局提供職場人力協助服務下，「做什麼像什麼」，母親節前夕，馬晶瀅期許自己「哪天也能成為模範母親楷模」，成全她無愧母職的心願。

「她是永不放棄的生命鬥士！」台中市勞工局長黃荷婷說，馬晶瀅罹患的是基因遺傳性罕見疾病，隨著年齡增長，肌肉會逐漸萎縮，以致造成行動困難。

以她目前下肢無力、上臂無法抬舉及身體僵直狀況，行動必須倚賴輪椅代步，有時拜訪客戶總會障礙重重，但她不輕言放棄，即使能動的力量一日不如一日，依舊堅持「能動就有希望」，要做好每一件事，展現的堅毅生命力，讓人佩服。

馬晶瀅說，做個保險經紀人，跑業務難不倒她，因為台中大眾運輸很便利，她坐著輪椅搭公車一樣可以趴趴走，讓她最頭痛的是，保單填寫的文書工作，因為雙手力量不足，無論打字或使用手機或話筒通訊都很吃力。

勞工局藉由職務再設計服務，提供她職場人力協助，就像多了一名助理，可以協助處理文書及客戶業務建檔等雜務，讓她有更多時間及精力全心服務客戶，又提供免持聽筒耳機，也讓她克服手持話筒的不便。

黃荷婷說，身心障礙者礙於障礙限制，多數可運用輔具或設備協助就業，但部分因自身肢體障礙或其他因素導致肢體功能喪失者，就像馬晶瀅一樣，由於無法以科技輔具或職務調整排除障礙，就可以運用職場人力協助，馬晶瀅是首位申請協助的肢障者。

從20幾歲發病以來，隨著時日肢體力量逐漸消逝，但馬晶瀅從不氣餒，想做好每一件事為家人留下美好回憶，她的座右銘是「做什麼像什麼」，連無法盡情陪伴兒子四處遊歷，她都費心藉由圖書引領兒子探索海闊天空。

馬晶瀅說，兒子優秀又爭氣，3年前保送台大化學系，她克盡母職，希望有一天能榮膺模範母親，見證她能扮演好每一個角色。

(中時)