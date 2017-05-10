拒J.K.羅琳台中拍片？卓冠廷喊冤：沒聽說

傳J.K.羅琳新片赴台中提案碰壁，卓冠廷喊冤。（圖／達志影像；中時資料照片）

「哈利波特之母」J.K.羅琳（J. K. Rowling）今(10日)被報導有意翻拍表妹小說成電影，更將來台選角、取景，稍早媒體爆料，由於劇組製片劉濬嘉是台中人，便向台中提案，沒想到石沉大海，對此，台中市新聞局長卓冠廷表示沒收到提案，喊冤不可能隨意冷處理任何案子。

據《壹週刊》報導，羅琳去年推出《怪獸與牠們的產地》系列第一集後，近來趁勝追擊，正計畫將表妹B.J.羅琳的小說翻拍成電影，片名初步定為《神祕之島》，除了考慮來台灣取景外，片中3名亞裔角色更將就近在台選角，若最終成行，是繼《露西》、《沉默》後，又一部來台拍攝的大片。

《自由時報》則報導，該劇組製片劉濬嘉為台中人，提議在台中拍攝獲得美方同意後，他們便向政府提案，卻有去無回，打趣稱「好像被當成詐騙一樣」，頗為無奈。新聞局長卓冠廷則澄清歡迎國內外劇組來台中取景拍攝，但他先前沒聽說收到提案，表示：「即使真的是詐騙，也要聊過才知道，真的是完全沒收到。」雙方目前終於取得聯繫，將於近日開會詳談。

至於選角方面，劉濬嘉透露目前已有50多位台灣演員報名，包括童星出身的楊小黎、《‎黑澀會》出道的薔薔（林恩伶）等，而所需的3位亞裔角色分別希望是視覺年齡13歲、16~20歲、28~35歲，個性依序設定為可愛的天才兒童、清秀聰明、精明嚴謹，資料停止收件時間到5月底。

(中時電子報)