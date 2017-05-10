韓國瑜自稱本來滿頭秀髮 參選主席才變這樣

5月10日國民黨主席選舉辯論會上，候選人韓國瑜雖然已經沒有頭髮了，卻風趣自稱本來滿頭秀髮，是選黨主席才變這樣。

韓國瑜表示他自從今年一月宣布參選，四個月以來覺得頭髮掉得特別嚴重，本來滿頭秀髮，如今很久沒用梳子。

4月10日國民黨主席參選人政見發表會上，韓國瑜也拿自己外型開玩笑，稱參選人當中自己長的最像蔣公(因為光頭)，雖然老婆不像宋美齡。

(旺報)