韓國瑜自稱本來滿頭秀髮 參選主席才變這樣
5月10日國民黨主席選舉辯論會上，候選人韓國瑜雖然已經沒有頭髮了，卻風趣自稱本來滿頭秀髮，是選黨主席才變這樣。
韓國瑜表示他自從今年一月宣布參選，四個月以來覺得頭髮掉得特別嚴重，本來滿頭秀髮，如今很久沒用梳子。
4月10日國民黨主席參選人政見發表會上，韓國瑜也拿自己外型開玩笑，稱參選人當中自己長的最像蔣公(因為光頭)，雖然老婆不像宋美齡。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。