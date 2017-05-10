殯葬設施7月退出醫院 中市殯儀館採取因應措施

市議員邱素貞（右起）、李天生關切「殯葬管理條例」修正案通過，7月起醫院附設殮、殯、奠、祭設施均須全數退出，台中市如何因應。（盧金足攝）

中央訂定《殯葬管理條例》，規定自今年7月1日起醫院不得附設殮、殯、奠、祭設施。為因應殯儀館靈堂、冰櫃不足問題，台中市生命理儀管理處除加速興建東勢殯儀館外，並針對現有崇德館、東海館及大甲館，調整或增設相關殯葬設施，預估可再增加遺體冷凍櫃位300個、小靈位351格位、各級禮廳23間，以滿足治喪需求。

市議會今天進行民政業務質詢，市議員邱素貞、李天生、陳政顯等人關心「殯葬管理條例」修正案通過，今年7月起醫院附設殮、殯、奠、祭設施均須全數退出，台中市的因應配套作為為何？

邱素貞、李天生指出，大多數的葬禮都是在殯儀館辦理，但少部分在醫院往生者，家屬會直接在醫院附設的靈堂舉行儀式，但隨著「殯葬管理條例」修正案通過，今年7月起，現行醫院附設殮、殯、奠、祭設施，均須全數退出，議員們關心殯葬業者全面撤出醫院，不能在醫院祭拜，對偏遠地區居民恐造成不便。

邱素貞表示，通常往生者最快二周後才會出殯，年長者甚至更久，但冰櫃、靈堂不夠，問題很大。台中市幅員遼闊，卻只有崇德、大甲、東海三處殯儀館，殯葬設施嚴重不足，建議市府爭取暫緩實施或制定宣導期，等殯葬設施更完備後再實施。

生管處指出，目前台中市各大醫院太平間冰存的遺體數量約100具，加上評估未來全市對於殯葬設施的需求，該處正推動東勢殯儀館興建計畫，同時規劃崇德館、東勢館、東海館及大甲館等3處殯儀館增加殯葬設施量體，包括遺體冷凍庫預估增加300個冷凍櫃位，總櫃位數量為636個；小靈位預估增加351格位，總靈位數量為598格位；各級禮廳預估增加23間，總禮廳數量為38間。

此外，丁級禮廳辦理告別式也由2場次增加為3場次，屆時可提供每日76場次的告別式，同時也增加停棺室、遺體化妝室及誦經室等設施量體，滿足治喪需求。

針對崇德館小靈堂，生管處表示，考量20間小靈堂占用空間大，且對其他靈位區治喪家屬易產生差別待遇誤會，因此規劃廢除小靈堂，改建為無煙小靈位100格位、丁級禮廳5間，並增設冷凍櫃位32個，將有限空間作最大運用，以因應醫殯分流後遺體進館後的治喪需求。

生管處處長陳志銘表示，內政部推動的醫殯分流制度，生管處將配合中央的法令實施辦理，但是殯儀館屬於鄰避設施，要在另覓適當地點興建大型殯儀館實屬不易，目前積極就現有各殯儀館妥善利用空間，調整或增加殯葬設施量體，以滿足治喪需求。

民政局長蔡世寅也強調，為體貼民眾喪葬需求，市府持續完善現代化殯葬場所，並響應環保理念，以落實節能減碳的綠色殯葬為目標，全國首創推出「無煙區小靈位」、實施中彰投苗區域治理聯合海葬、推廣行政相驗駐點便民服務等措施，將持續以民眾需求為出發點，致力改善以往「鄰避之設施」，提升服務品質。

(中時)