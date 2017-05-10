北北桃聯合海葬 新北「先行者」最多

2017年北北桃三市10日舉辦今年第1場聯合海葬，由八里渡船頭溫馨出航。（葉德正翻攝）

2017年北北桃三市10日舉辦今年第1場聯合海葬，由八里渡船頭溫馨出航，今年共有52名先行者參加，其中新北市占最多有22名；新北市民政局表示，新北市2006年推廣海葬以來，累計舉辦大型集體海葬活動18次，去年更有85名先行者參與，創下10年來的新高，累計至今已有392位先行者骨灰投擲入海，重返自然，今年舉辦場數也將增加到五場，預計人數還會創新高。

新北市殯葬管理處長楊薏霖表示，海葬對象不限近日往生者，已土葬或存放於納骨塔有意遷出者皆可參加海葬，這次就有5位亡者的家屬因響應多元環保葬，將親人重新起掘撿骨或是從塔位遷出的例子。

楊薏霖說，每年海葬活動結束後，仍有許多民眾打電話來詢問，更有不少長者是想為自己報名參加，來電了解海葬的流程。另也有外縣市民眾因為所在縣市沒有辦理海葬，希望能來參加。

今年有1位亡者是來自大陸廣西的民眾，因為妻女長期生活在台灣及海外，為避免妻女在他往生後造成負擔，交代妻女在他往生後將骨骸帶回台灣參加海葬；還有住新北市的李先生，生前看見聯合海葬的海報宣傳，便交代要海葬，但是家人不捨，原想進塔，卻在擲筊多次後未獲同意，家人終於決定用海葬儀式，完成李先生心願。

民政局表示，今年海葬共計5場次，後續預計於6月7日、7月7日、8月8日、9月20日舉辦，目前並已開放6月的場次報名。殯葬處提醒，海葬報名只要攜帶火化許可證及2位登船家屬的身分證影本，至新北市立殯儀館填寫相關表格即可，全程不收取任何費用。

(中時)