傾倒廢棄物後再清空 北港警不姑息逮3男
北港警方日前獲報，北港鎮公園路1處空地遭人傾倒廢棄物，員警調閱監視器、稽查搜證，掌握3名男子涉案，經環保局派稽查人員到場，認定其行為違反廢棄物清理法，10日將3嫌函送地檢署偵辦。
北辰派出所接獲民眾報案，表示公園路308巷內空地被傾倒廢棄物，警員曾筱禎立即到現場查看，並動員擴大調閱周邊監視器以車追人，發現該時段1輛轎車及1輛小貨車載滿廢棄塑膠盒經過。
不久後2車再度出現，車上物品都已清空，警方藉此循線查出林姓主嫌，以及提供車輛協助棄置的賴姓、何姓男子，3人到警所後坦承不諱。
所長張志旭指出，林男等3人亂倒廢棄物的惡行曝光後，得知警方已著手調查，數天後雖將所傾倒的廢棄物清除復原現場，惟仍得負擔刑事責任，呼籲民眾不要心存僥倖「凡做過，必定會留下痕跡」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。