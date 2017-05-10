傾倒廢棄物後再清空 北港警不姑息逮3男

北港警方日前獲報，北港鎮公園路1處空地遭人傾倒廢棄物，員警調閱監視器、稽查搜證，掌握3名男子涉案，經環保局派稽查人員到場，認定其行為違反廢棄物清理法，10日將3嫌函送地檢署偵辦。

北辰派出所接獲民眾報案，表示公園路308巷內空地被傾倒廢棄物，警員曾筱禎立即到現場查看，並動員擴大調閱周邊監視器以車追人，發現該時段1輛轎車及1輛小貨車載滿廢棄塑膠盒經過。

不久後2車再度出現，車上物品都已清空，警方藉此循線查出林姓主嫌，以及提供車輛協助棄置的賴姓、何姓男子，3人到警所後坦承不諱。

所長張志旭指出，林男等3人亂倒廢棄物的惡行曝光後，得知警方已著手調查，數天後雖將所傾倒的廢棄物清除復原現場，惟仍得負擔刑事責任，呼籲民眾不要心存僥倖「凡做過，必定會留下痕跡」。

(中時)