警員猛灌礦泉水 用空瓶幫民眾裝汽油

警員猛灌礦泉水，用空瓶幫民眾盛汽油。（楊明峰翻攝）

警察猛喝水，原來是為了幫民眾裝汽油！員警9日上午到桃園市警察局洽公途中，途中見到有民眾車輛沒油拋錨，停在路旁動彈不得，員警協助民眾將車輛推至路旁後，隨即與民眾1人1瓶將礦泉水灌光，不到1分鐘就喝完600cc的水，將空瓶交給民眾加油，讓民眾直覺員警「揪甘心」。

中壢警分局龍興派出所所長蔡佳男、警員吳宇軒，前天上午10時30分前往桃園市警察局洽公時，在桃園區中山路與國道2號橋下，發現有車輛拋錨路邊，阻礙當地交通，員警見狀立馬下車，協助民眾將車輛推至路旁，讓當地車流逐漸恢復順暢。

由於車主有急事要開車趕赴目的地，員警獲悉後急中生智，由民眾買了2瓶礦泉水當作容器，員警和民眾1人1瓶，當場大口吞下礦泉水，剩下空瓶甩乾後，由員警開車載車主到加油站買油，再載回原處加入車中，順利讓車子發動，員警熱心相助，讓民眾感謝不已。

吳宇軒表示，警方執行為民服務，首次幫忙喝水，是個難忘的經驗，直呼如果遇到桶裝水，一個人喝不下了，要多找人一起喝了。

(中時)