來台50年 嬰兒守護者方秀仁80歲退而不休
虎尾鎮若瑟醫院助產護理師方秀仁來台50年，經她親手接生的嬰孩不計其數，可說是許多孩子的「另1個母親」，10日院方舉辦母親節慶祝活動，特別表揚方秀仁，感謝她80歲仍退而不休轉任關懷師，繼續投入長照服務。
若瑟醫院今天除了慶祝母親節與護師節，還特別為來自比利時的方秀仁舉辦來台50周年與歡慶80大壽活動，由移民署雲林辦公室主任林炳煌、虎尾鎮長林文彬代表各界致贈禮物，感謝她對雲林醫療的付出。
被暱稱為若瑟之寶的方秀仁，全家都是虔誠天主教徒，21歲時即立志終身不婚奉獻天主、服務人群，28歲來台擔任助產護理師，接生過的嬰孩不計其數，尤其她對於早產兒的呵護照料，絕不亞於任何1名母親。
方秀仁笑著說，剛到若瑟的那些年，正好是1970年至1980年代台灣生育率高峰期。當時若瑟醫院最高紀錄1個月接生400個新生兒，連堆在儲藏室的嬰兒床都拿出來也不夠用，她靈機一動，把抽屜搬出來當臨時床應急。
當年昂貴的早產兒保溫箱數量很少，方秀仁發揮巧思加以改造，把單人用的保溫箱變成上下兩層，最多能同時守護4個寶寶，溫度、氧氣不夠則設法加裝燈泡、塑膠供氣管，如此用心，讓許多早產兒得以接受最好的照料。
退而不休的方秀仁，目前轉到院牧部擔任關懷師，在病房慰問病患。她說，看遍無數生與死，很能理解人的痛苦與困惑。生命的尊嚴讓爭執與痛苦顯得渺小，也讓她更懂得欣賞萬物的美好。
(中時)
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