竊賊下手偷機車零件 遭義警發現就逮

許嫌以單車載贓物，被義警發現逮獲。（楊明峰翻攝）

64歲許姓竊嫌9日下午騎單車，在桃園市大園區三民路2段民宅行竊，得手機車零件等，恰好被大園警分局義警李欣融發現，最後被獲報趕到的員警逮獲，訊後被依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方調查，許男在該處發現民宅庭院放著一堆機車零件，趁四下無人下手行竊，用單車載著打算變賣，被李欣融一路尾隨時發現有異，趕緊將贓物丟棄在花圃以減輕重量，愈騎愈快想要擺脫李的追蹤，最後被趕到的三菓派出所員警逮獲，最後只好帶警方起出贓物，坦承犯行。

(中時)