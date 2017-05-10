涉共諜案 謝嘉康少將調任空軍司令部委員

前飛指部指揮官、現役少將謝嘉康疑涉共諜案，國防部今表示，謝嘉康過去曾在第三地接受招待，不過自99年8月20日迄今，均無出國紀錄；目前謝嘉康已調任空軍司令部委員，等候司法調查。

國防部今(10)日表示，針對「謝姓少將涉嫌共諜案」，相關說明如后：

一、本部前於民國105年間發現疑似遭中共國安部門吸收之民人曾接觸謝員，即主動告知國安單位。

二、經查，謝員確曾與?嫌遭中共吸收之民人接觸，於98、99年間曾前往第三地接受招待旅遊；惟自99年8月20日迄今，均無出國紀錄。

三、本部基於歷年查獲共諜案之態樣及職務敏感度，於106年1月1日調整謝員至陸軍馬祖防衛指揮部副指揮官。現謝員於司法偵辦期間調任空軍司令部委員一職，俟偵辦結果後再議。

四、針對本案，國防部已同時要求全軍各單位做好機密資料清查，並啟動相關風險管控作為，有效落實各項保防安全機制。

(中時)