藍黨魁辯兩岸 郝質疑一中同表 吳堅持一中各表

國民黨黨主席選舉520登場，中天新聞台10日下午舉行六強電視辯論會，旺報總編輯王綽中提問，如果民、共取得妥協，創造出新模式，國民黨還有什麼「兩岸牌」？

洪秀柱回應時表示，民共達到妥協不太可能，因為兩個黨本質相當不同，她認為民進黨就是一個台獨政黨，企圖切割中華文化臍帶，與北京當局要在政治互信基礎上發展完全不同，即便有妥協大概也僅只於事務性質。

洪秀柱認為，只有國民黨能解決兩岸敵對關係，因為國民黨在去年九月通過政策綱領，要在中華民國憲法基礎上提出和平政綱，對付民進黨的台獨黨綱，終結兩岸敵對關係，達成和平談判為方向。

韓國瑜認為，國民黨長年「一直背黑鍋」，「只有（民進黨）他們能愛台灣」，他認為，如果民共真能交流，代表民進黨放棄台獨綱領，兩岸交流的「最低標」就是「不能搞台獨」。

郝龍斌則指出，從WHO例子來看，民進黨和對岸「意識形態對撞」，像小轎車撞火車，他認為民進黨應該對大陸「化敵為友」，而國民黨自己也要黨內有共識，不能譟進盲動。

郝龍斌話鋒一轉，批評「一中同表」，他質疑，當前情況下，可能同表「中華民國」嗎？要簽和平協議，能以什麼樣的名義簽署？「國民黨既然在兩岸是強項，就不該輕言改變，更不應該引起爭議。

吳敦義則是重述了1992年香港會談的歷史，並表示馬前總統任內，以「九二共識、一中各表」，並在中華民國憲法架構下維持不統、不獨、不武的現狀，立下兩岸和平發展的八年。

潘維剛批評民進黨執政不到一年，把國民黨八年的基礎快「一切歸零」，「原本快滿分的答卷，變成零分」，更批評蔡總統的兩岸「三新論」是空話，她呼籲蔡總統520就職周年當天，勇敢承認「九二共識」。

詹啟賢則表示，「九二共識、一中各表」是基於2300萬人的福利，但它不是一成不變，因為兩岸、國際關係是動態平衡，要在其基礎上找到穩定兩岸和平繁榮的可能，在憲法基礎下探討兩岸和平協議可能性。

(旺報)