陳星女兒回應網友攻擊 聲明：正義用在對的地方

陳星捲入林奕含案，他的女兒透過公司發表聲明。（圖／翻攝自臉書）

女作家林奕含上月底自殺身亡，補教名師陳星遭網友直指與其有關，更有其他網友肉搜到陳星女兒身分，到她與未婚夫的臉書惡意謾罵攻擊，昨(9日)陳星愛女透過經紀公司發表4點聲明，除了澄清公司並非陳星所開設，更呼籲網友冷靜，「請把所謂公平正義，理性的用在對的地方。」

據《nownews》報導，對於網上流言，「俋思國際」發出聲明，否認公司為陳星所開設，並挑明公司立場：「此社會事件牽涉之相關人物都是成年人。沒有人可以為此事件的當事人陳星來發言或負任何責任」，要求網友不該再用網路留言或電話騷擾、毀謗陳星之女。

「俋思國際」更對網友喊話，請將正義感放在對的地方，強調：「台灣現階段最不缺的，就是更多悲劇發生」，並表示保留對不實謠言的法律追訴權。

【經紀公司聲明稿全文如下】

日安：

關於近日補習名師陳星的社會新聞，吵得沸沸揚揚。而網路上傳聞不斷，每日都有不同話題。對此，本公司正式澄清聲明：

一、俋思國際絕非如網友所說，「由陳女父親所開設」。陳女僅是俋思國際旗下隸屬之表演者，多年以來陳女行事低調，演藝工作也以課業為主，僅在課餘時間為之。她本人對公司遭受此新聞波及感到抱歉。

二、本公司認為，此社會事件牽涉之相關人物都是成年人。沒有人可以為此事件的當事人陳星來發言或負任何責任。在此事件未真相大白前，所有捕風捉影、不堪入目的謾罵字眼、日以繼夜的電話騷擾、三字經，都並不是所謂的追求公平正義，只是造成非當事者的莫大傷害。

三、很慶幸這個社會並不冷漠，大家都希望為這個事件做些努力，而這世上沒有永遠的秘密，做錯事的，最終會得到懲罰。請大家在事情沒有水落石出前，停止口無遮攔的羞辱、有意圖的外洩個資。曾經的憾事也是網路嚴重霸凌造成的，這樣的傷害不值得被複製，請把所謂公平正義，理性的用在對的地方。台灣現階段最不缺的，就是更多悲劇發生。

四、本公司對近日網友於網路上散布之不實謠言，保留最終法律追訴權。

願所有人平安！喜樂！

俋思國際

(中時電子報)