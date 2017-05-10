桃園海軍基地13日開放 邀請戲迷重溫《一把青》
獲電視金鐘獎的戲劇《一把青》，拍攝時在桃園大園海軍基地搭建劇中的南京及台灣機棚。由於基地平時受軍方管制，戲迷無法進入裡頭，回味劇中的美好。
桃園市政府體育局舉辦13日將舉辦「2017桃園航空城全國馬拉松」，參加者可在過去黑貓中隊駐點基地的飛機跑道上跑步外，更請到《一把青》劇中飾演大隊長的楊一展擔任活動大使，並開放民眾進入基地，感受當地軍事魅力，更以劇中場景規畫導覽，讓戲迷重溫一把青的拍攝場景。
體育局指出， 這次《一把青》特色導覽活動，以不影響賽事為主，請民眾自賽事側門（桃5鄉道機場聯外道路）搭乘接駁車至一把青展區，區內設有海軍桃園基地導覽專車乘車處，每20分鐘發一班車，隨車有專人導覽，讓民眾透過解說，瞭解當年黑貓中隊輝煌歷史的年代，以及功成身退的故事。
體育局規畫導覽路線，先參觀首先參觀原航科館機隊，再至《一把青》拍攝劇地點，供民眾拍照上傳打卡，最後回到《一把青》展區，即為劇中呈現的南京及台灣機棚，完成者可獲免費紀念品。
體育局表示，展區設有《一把青》精采花絮電影院，楊一展將分享拍攝心路歷程。線控飛機展覽區內，將陳列迷你版P51戰鬥機，同時也是劇內的「編號513」朱青號，現場更安排紙飛機DIY教室，名額有限，歡迎民眾現場報名。
(中時)
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