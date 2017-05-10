批蔡英文忽略世界大局 陸學者楊明杰：人算不如天算

新上任的中國社會科學院台灣研究所所長楊明杰，在論壇中場茶歇時先行離席，面對台媒追上前堵訪，他始終面帶微笑，但拒絕吐露半個字。（藍孝威攝）

新上任的中國社會科學院台灣研究所所長楊明杰10日表示，台灣當局忽視世界發展趨勢，企圖放大中美矛盾、甘做美國籌碼，但隨著中美關係回暖，包括美國和國際社會都開始對台灣問題做出正確反應。他譏諷蔡英文「這是大勢所趨，人算不如天算。」

北京清華大學公共管理學院10日舉辦第13期兩岸論壇，第一場討論「全球視野下的兩岸關係」，引言人正是新上任的中國社會科學院台灣研究所所長楊明杰。他專研區域安全、非傳統涉台學者出身，上任後第一次進入媒體視野，吸引4家台媒前去採訪，希望旁聽他如何從中美關係的大背景下分析台海問題。

不過在論壇開始前，台媒被請出會議室，理由是與會學者不願意在台媒面前發言，經過爭取無果，最後會場內留下中評社等陸媒在場旁聽。

會議中場茶歇時，楊明杰在校方人員護送匆匆離開，面對台媒追上前堵訪，他始終面帶微笑，但直到進入電梯，只禮貌性的說會再找時間約媒體聊聊，但對媒體拋出的問題，沒有吐露半個字，依舊保持神秘。

據轉述，楊明杰在論壇中表示，目前兩岸關係有2個風險。首先是台灣當局還存有僥倖心理，對世界發展趨勢不聞不問，利用「靠美、貼日、拉攏東盟一些國家」，企圖抵消大陸正面、積極的兩岸政策。「不論是新南向也好，或是要與美國建立政策保障的思維，都是不顧國際發展潮流的鴕鳥政策。」

其次，楊明杰直指，台灣當局利用中美關係中出現的矛盾，「把這些效應放大，從中尋找自己的定位，而且冒險心理正在增強，甘願做美國外交的籌碼。」他舉例，之前蔡英文利用蔡川通話，在中美關係中製造混亂，但隨著中美關係穩定，「世界衛生大會WHA等國際組織做出正確的反應，這是大勢所趨，有時候人算不如天算。」

楊明杰解釋，「人算不是卜算，而是要認清形勢發展。」正如孫中山先生所說：世界潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡，「對於21世紀視野之下的兩岸關係，這是首要認清的關鍵因素。」

楊明杰還提出3個全球化變化的重點因素：非西方國家的崛起、中國的崛起、中美關係大局可控等3個背景下，大家談兩岸關係時應考慮，「如何理解習近平所提的兩岸社會、經濟融合發展，心靈相通等問題，這是在全球化背景下的中華民族振興，更具有戰略性的提法。」

楊明杰提醒，過去大家關心兩岸經貿關係、統獨對抗，但是放在全球化的架構下思考，比如中華民族的偉大復興，兩岸如何透過經濟、社會的融合發展，怎樣才能對中華民族、對地區、對全球負責？「中共總書記習近平對此提出了非常高瞻遠矚的看法，但恐怕台灣當局的認識並不是很足夠。」

(中時)