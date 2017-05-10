藍黨魁辯論 洪問網路策略 潘、吳盼「不要網軍黨內互打」

國民黨黨主席選舉六強競爭，中天新聞台10日下午舉行六強電視辯論會，各自提問時，現任黨主席洪秀柱問其他五位人士若當選黨主席，其網路經營策略為何，不過詹啟賢、潘維剛和吳敦義都提到，「如果黨內有網路菁英，要集合在黨之下，不應該成為任何人的網軍」，也不要黨內互打。

詹啟賢表示，現在每個候選人在網路經營上都很用心，痛定思痛，他認為黨內的網路網路菁英，要集合在黨的文傳會底下，「不是放在個人之下」，很多菁英怎麼集合是很重要的，另外，黨的形象經營，重點不是技術，而是方向，要跟民眾的價值在一起，不要離得很遙遠。

潘維剛表示，她認為黨要成立「數位辦公室」，以最新科技結合，傳達理念、影響人心，「我們的網軍是用來溝通的，不是做網內互打的」，「有人有強大的網軍，應該為黨所用，不然所造成的傷害非常的大。」

吳敦義認為，目前黨內有新媒體部，應該要一致對外，包含內部要有嚴謹的管制，最好能跟智庫、黨部完全結合，對政策做過分析檢討，再透過新媒體傳布，才能接觸最多的年輕朋友最多，「絕對不要網內互打」。

郝龍斌則提到，自己在北市長任內設立北市府的Line帳號，第一個月就有30萬人，他認為黨的新媒體事務部，要給予他們清楚方向、足夠授權，他舉例，2014年投票前一晚，大家彼此交待要回家打三、五個電話催票，結果別的陣營是請支持者回去「發Line」，影響力的差距可見一斑。

韓國瑜則表示，網軍對年輕人很重要，但對種田的來說，水路、馬路更重要，他認為身為黨主席，肩上擔負的，黨產、人才、理論、網路等議題都重要。要當一切為公、無懼的「英雄」，不要當一切只管自己的「梟雄」，也不要成為選上後什麼都不做的「狗熊」；要能領導藍軍，團結起來，當仁不讓。

(旺報)