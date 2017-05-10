詹啟賢建議民進黨暫停實施一例一休

5月10日國民黨主席選舉辯論會上，候選人詹啟賢認為一例一休，造成勞方、資方、社會反彈，因此建議民進黨暫停實施一例一休 並訂出配套措施，訂好後才實施，即日出條款，同時在實施前先好好落實勞檢與勞基法。

詹啟賢曾於5月1日在競選總部跟勞工權益專家林奕志談勞動權益問題。林奕志表示，一例一休相較於原本的勞基法規定，其實改的幅度有限，雇主可以藉由排班錯開、減少成本上升衝擊，對業者影響沒有那麼大。詹啟賢問林奕志既然改的幅度有限，那為何一例一休實施之前企業反彈不大，一實施就突然大幅反彈？

林奕志指出，這是因為不少企業本來根本就沒有按照勞基法給予勞工應有的待遇，結果一例一休實施後，伴隨著新法上路，勞檢加強，使得企業比較難再不守法，因此一下子企業就要由不守法變成要守比原本更嚴一些的新版法規，當然就顯得衝擊大、就會讓他們受不了。

(旺報)