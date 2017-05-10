徐若瑄繼女露美腿酷彈吉他 小V寶嗨打鼓亂入

徐若瑄常分享家庭生活點滴。（圖／中時資料照）

V寶隨著二姊彈吉他的節奏打鼓。（圖／取自徐若瑄臉書）

藝人徐若瑄2014年和新加坡富商李雲峰結婚，去年8月生下愛子Dalton（V寶）後，不只對兒子疼愛有加，對老公與前妻生的2個女兒也視如己出，今（10日）她曬出繼女練吉他的影片，V寶也興奮一起打鼓合奏，萌翻網友。

徐若瑄今在臉書PO文「愛打豉的都疼，趁二姊練吉它，亂入！」並分享兩人共奏的影片，只見二姊穿著T恤、短褲在一旁彈吉他，技術看來相當熟練，而V寶也拿起鼓棒手舞足蹈，最後還很有架勢地跟著拍子打鼓，姊弟倆默契十足。徐若瑄也不忘發文誇「二姊也太帥了！」並貼上眼冒愛心的表情符號，流露崇拜之意。

影片一貼出，粉絲跟著大讚「二姊好有才」、「兩個可以組團了」、「Dalton很會」，並稱二姊的一雙逆天美腿超搶鏡，直誇二姊又酷又漂亮，霸氣模樣迷倒不少網友。

(中時電子報)