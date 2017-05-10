藍綠惡鬥？國民黨主席多位候選人：其實是綠鬥藍
5月10日國民黨主席選舉辯論會上，被問到對藍綠惡鬥看法，多名國民黨主席候選人均認為主要其實是綠在鬥藍。
郝龍斌表示其實沒有藍綠惡鬥，只有「藍被綠鬥」「民進黨亂鬥」。他說國民黨執政，好的政策被民進黨杯葛；民進黨執政，還是鬥國民黨，鬥軍公教，還鬥不支持他們的民眾。
潘維剛認為實際上大部分都是綠鬥藍，民進黨不管執政與否都如此，甚至用清算鬥爭方式，例如不當黨產條例，用國會多數暴力，為所欲為，已遠遠超過鬥，而是清算鬥爭。
洪秀柱則說，如果社會真有藍綠惡鬥，首先要找出根源，當民進黨的目標，就是在消滅中華民國、希望以台獨借殼上市之下，當然就要消滅國民黨與中華民國正當性。 (暗指綠鬥藍)洪秀柱認為所以要終結惡鬥，國民黨就要讓民眾知道，民進黨操弄議題時，國民黨不能沉默，否則三人成虎、曾參殺人。
(旺報)
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