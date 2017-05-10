「俄羅斯萬歲！」俄國美女鋼琴家亞洲處女秀獻給台南

26歲俄羅斯鋼琴家妲莉亞．帕門可，亞洲首場演出獻給台南。(曹婷婷攝)

26歲俄羅斯鋼琴家妲莉亞．帕門可走進台南多所國中小，分享自身音樂歷程。(曹婷婷攝)

母親節前夕，邀請媽媽聆賞優美的「俄羅斯萬歲！」來一場古典音樂約會吧！12日晚上，首訪亞洲的26歲俄羅斯鋼琴家妲莉亞．帕門可，將與台灣藝術家交響樂團一同登上台南文化中心演藝廳，舉辦充滿俄羅斯風格的音樂會「俄羅斯萬歲！-妲莉亞帕門可與TASO」，精彩可期。

妲莉亞．帕門可為2016塔林國際鋼琴大賽新科得獎者，亞洲處女秀獻給台灣台南，風塵僕僕抵台的她，第一站就前進佳里國小，與管弦樂團師生互動，分享自己學習音樂的故事，以及音樂對人類的意義，獲得小朋友熱烈迴響。

馬不停蹄奔波台南各國中小學的她，熱切鼓勵學生即使練琴時遇到技法或理論上的瓶頸，仍應用心體會音符在內心自然譜出的音樂，那是習樂過程中最純粹也最有影響的動力，激起很多學生對音樂的火花。

「俄羅斯萬歲！」是台灣藝術家交響樂團年度鉅獻，妲莉亞．帕門可將演奏比賽得獎曲目，俄羅斯作曲家拉赫曼尼諾夫的經典作品《第二號鋼琴協奏曲》，知名指揮家呂景民也將帶領台灣藝術家交響樂團，演奏柴可夫斯基《斯拉夫進行曲》，及音樂大師林姆斯基-高沙可夫的經典之作《天方夜譚》。

呂景民是奧地利國家藝術成就獎得主與瑪塔國際指揮大賽獲勝者，曾任布達佩斯節慶管弦樂團助理指揮等重要職務。他說，TASO台灣藝術家交響樂團多年來不斷累積實力同時，也積極邁向國際。

近年，邀請EMI年度巨星法國跨界小提琴家勞倫．柯夏(Laurent Korcia)、「全世界最好的室內樂團」的義大利音樂家合奏團(I Musici)中提琴首席馬西摩巴利斯(Massimo Paris)、瑞士華格納大賽首獎的歌劇男中音理查．李特曼(Richard Rittelmann)、法國知名大提琴演奏家皮耶．高第耶(Pierre Cordier)等人來台合作演出，更受邀參加法國西岸樂壇年度盛會，以音樂實力站上國際，讓各界看見台灣實力。

(中時)