環委換上挺藻礁劉靜榆 中油今質疑環署公正性

中油第三天然氣接收站環差審查臨時喊卡，昨天扯出環保署烏龍，遭主動辭退的環委林幸助打臉，表示從未說過中油聘任代言說法，是環保署「移花接木」誣賴。開發單位中油昨除澄清從未聘請林當顧問外，今再度質疑，林幸助辭退後，環保署立即改聘與環團立場相近的特生中心副研究員劉靜榆接替，讓人擔心未來審查的公正性。

原被聘為此案專案小組環評委員的國立中興大學生命科學系教授林幸助，昨致電給環保署，表示因之前接受過中油對接收站所在地藻礁生態徵詢，認為應該迴避而請辭。中油內部認為，林教授以高標準迴避，那之前同樣因藻礁被公司徵詢過的劉靜榆，是否也該迴避？

中油之所以對劉很有意見，是因為劉靜榆過去與觀音當地反開發居民親近，也幫其上過課，公開反對破壞藻礁立場言論也與環團相近，中油內部人士就說，劉過去就反對建第三天然氣接收站，顯然非公正客觀的委員，既然林不適合，那劉同樣也不適合。他們抨擊，環保署聘劉靜榆為審查委員，有失公允，有「配合少數環保團體演出」之嫌。環保署副署長詹順貴前幾日在個人臉書貼出劉的藻礁文章，更顯然已有既定立場。

對此環保署副署長詹順貴大力回應，請中油回去翻《行政程序法》，只有跟開發單位有利益衝突才須迴避，沒有說跟居民或民間團體有關係就須迴避的。況且林幸助是自己認為應迴避請辭，並非環保署叫他辭職。

對中油擔憂環保署審查會不公正，詹順貴批，不能說跟自己立場一致才叫公正，如果中油有意見，請直接來公文或聲明，該署可以回應解釋。

(中時)