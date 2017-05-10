國民黨難團結？郝：吳洪恐造成深藍本土分裂

國民黨主席選舉520登場，中天新聞台10日舉行六強辯論會，實踐大學副教授賴岳謙提問，國民黨出現分裂危機，如何再造「不可能的團結」？

郝龍斌提到，有基層黨員憂心，若吳敦義當選，深藍恐怕會離開；洪秀柱連任，本土派會不會出走。他認為兩人都很有影響力，但選舉中有很多負面文宣，「選前不能和諧、選後就不能團結」，因此他主張正向選舉，作理念的說明。

吳敦義則認為，蔣經國是最好的標竿，因為有三大特質：目光如炬，路線方向正確；心胸似海，包容異見；雙肩勝鐵，鐵肩擔道義，替部屬擔責任，海納百川，為黨、國家全力以赴，才能迎接向上的力量。

潘維剛表示，自己參選，立誓「不分裂國民黨」，採取「非典型選舉」，看似輕鬆，都在針對蔡政府施政不力抨擊，她認為黨主席參選人若相互攻擊，不是黨員所樂見，所以她要代表人民、黨員，勇敢站出來，要團結一致對外，「六人同心，其力斷金」。

詹啟賢強調，自己以中道思維、理性選擇參選，「我的參選給黨員做一個不一樣的選擇，共創不同的國民黨，帶來新的機會」，「我沒有包袱、恩怨，有胸襟、格局」，具有整合國民黨最重要的條件，他希望能整合國民黨、泛藍、全體民眾，為2300萬民眾做出最大貢獻。

洪秀柱則提到，自己2015年被提名總統候選人，「遺憾被換掉了，但我沒有怨言」，但為黨輔選，我以身作則、促進黨團結，會用全部心力促進團結。

但洪也強調，黨不該團結在利益交換之下，而是要團結在理念目標之下。她抨擊黨在李登輝時期，成為「沒有靈魂的選舉機器」，「國父不是靠人頭黨員、請客吃飯團結的」。

韓國瑜表示，目前基層藍軍心涼了，沒有榮譽感，要把他們的心找回來，要先讓基層回來，再來是高層、然後泛藍一起團結，大目標是「反台獨」。

韓說自己是「兵二代」，爸爸、自己和岳父都當兵，娶了雲林老婆，還賣了四年菜，可以溝通南北，「若選我、黨不會分裂」。

(旺報)