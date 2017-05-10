安心亞飾演傅培梅 針戳自己感受被油噴的痛

安心亞飾演名廚傅培梅。（羅永銘攝）

安心亞飾演名廚傅培梅。（羅永銘攝）

安心亞飾演名廚傅培梅。（羅永銘攝）

安心亞飾演名廚傅培梅。（羅永銘攝）

安心亞飾演名廚傅培梅。（羅永銘攝）

安心亞在植劇場原著改編《五味八珍的歲月》飾演已故名廚傅培梅，10日劇組還原傅培梅當年參加台視節目錄影時模樣，安心亞特地穿旗袍，詮釋名廚重要人生歷程。被問起現在廚藝，安心亞表示，她以前連煎蛋都不會，但現在跟著傅培梅的女兒程安琪學做菜，已可以煮「墨魚大靠」等四菜一湯，她還自誇：「我已經可以做好菜，在家裡等老公回來吃飯。」

安心亞以前看到油鍋都會害怕到閃開，日前拍攝一場做菜戲，要詮釋被油噴到的痛，她竟然拿針輕微扎自己的手，來感受被油噴到的痛。飾演她女僕的孫可芳虧她：「女演員拍戲自虐！」由於劇中有很多吃飯戲，安心亞幾乎每天都吃將近6餐，她哀怨表示，拍戲過程胖了兩公斤，她嚇了一跳，這兩周開始自我控管飲食，終於瘦了1公斤。

從不會做菜到會煮四菜一湯，安心亞認為，只要用心就可以把菜做得好，她也充分感受到傅培梅年輕時不會做菜的灰心與沮喪，幸好她的媽媽像傅培梅老公程紹慶一樣會安慰人，每次都會吃光她所做的菜，而且還沒有吃壞肚子跑廁所。

李至正飾演程紹慶，戲中他重新寫傅培梅老公當時寫給傅培梅的情書，厚厚的一疊情書，「滿腔的熱情想要把你摟在懷裡」、「我想要把你照顧好，因為你已屬於我」，讓安心亞看了直呼現代人示愛跟當時真很不一樣，看完這些情書心中都覺得「已戀愛」。

安心亞說，拍做菜的戲是最大的挑戰，她在拍戲過程跟傅培梅的女兒程安琪學做菜，程老師給她很大的信心，指導她做菜時的刀功切法以及手勢與肩膀等動作。其中一場戲是她要教婦女做菜，拍攝過程中，她用心的拿傅培梅的錄音檔提醒自己，要注意詮釋講話口音以及做菜步驟；孫可芳則負責幫忙燒煤炭，當時剛好一陣風灌進來，只見她抱著一團火球差點被燙到。《五味八珍的歲月》將於7月14日起於台視、八大、愛奇藝等平台播出。

(中時)