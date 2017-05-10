彭政閔敲出1800安 中職史上第二人

彭政閔今4打數2安打，敲出生涯1800安。(資料照 中央社記者張新偉攝)

中信兄弟彭政閔，今面對統一獅，賽前生涯累積1798支安打，此役4打數2安打，達成1800安里程碑，成為繼張泰山之後的第二人。

彭政閔此役首打席，面對先發廖文揚，就擊出穿越安打，不過隨後3打席，僅靠保送上壘，直到第9局面對陽建福，成功敲出右外野安打，完成生涯第1800安，碰巧生涯1300安也是對上陽建福。

彭政閔17年職棒生涯，出賽1549場，6417打席，5312打數完成1800安里程碑，成為中職速度最快完成1800安的選手，超越張泰山(達成場數1560、打席6466、打數5841)。

(中時電子報)