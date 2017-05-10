恢復老人健保補助？中市社會局：不會追加
盧金足／台中報導
中市府取消老人健保補助，10日在議會民政業務質詢，成為藍綠關切焦點。市議員陳政顯質問社會局長呂建德，會不會追加預算恢復老入健保補助？呂答說，最少今年跟明年不會追加預算，陳逼問「若明年追加預算恢復你就要下台」，呂阿沙利的回應「好，我負責！」
中市老人健保補助經費，從2013年開辦時4.5億元，去年大幅成長至11.4億元，今年補助喊停，市議員劉士州、陳政顯等人，向市府喊話，不要對反彈聲浪充耳不聞，老人健保刪光光，「看你們明年市長選舉怎麼選？」
市議員張耀中要求市府經費大餅足夠時，要恢復老人健保補助，憂心老人健保費補助，今年恢復補助無望，明年又逢9合1選舉年更難有機會啟動。
張耀中指出，原本今年補助老人18萬人，補助對象調整大幅降低至1萬3000餘人，省下來預算支出挪做長照、老人假牙、老人共餐等，但地方基層心聲覺得補助不能停，建議社會局想辦法把餅做大，在財政充盈及可因應下，視情形恢復。
市議員李麗華、蘇柏興質疑市府廢掉長輩的「小確幸」，沒有苦民所苦，呼籲社會局長回頭是岸，趕快恢復老人健保補助。
呂建德表示，老人健保費補助金額年年墊高會排擠其他社會福利的提供，未來財政充足的前提之下，社會局會朝向這方向規畫思考。
(中時)
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