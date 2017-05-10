小薰不當冰山美人　微性感太驚豔

小薰（中）穿著被誇好性感。（三立）

小薰穿著被誇好性感。（三立）

李沛旭、小薰玩搞笑美圖App軟體。（三立）

李沛旭、小薰玩搞笑美圖App軟體。（三立）

小薰在三立、東森八點華劇《只為你停留》中，自從擺脫冰冷檢察官一號表情，被李沛旭融化、開始談戀愛後，被觀眾誇愈來愈美了，最近她在劇中服裝上也有極大轉變，日前播出一場她去聽音樂會的服裝，黑紗鏤空造型，讓觀眾直呼「好性感呀！」

小薰與李沛旭在劇中不停放閃，私下兩人也愛搞怪裝情侶，常用美圖App軟體一起搞怪，「笑」果十足。小薰在拍戲空檔也偶爾玩直播，這讓喜歡她的粉絲卻幹了一件糗事，原來日前粉絲開會時，不小心手癢點開她的直播，竟然讓整間會議室都聽到小小薰直播的聲音。小薰笑回：「還好我昨天直播沒有大吼大叫，哈哈！」

最近有觀眾到她粉絲團留言抱怨嚴正嵐飾演的雙胞胎姐妹寶麒、黛麒的互換身份發展，讓她們愈看愈生氣，現在只愛看她和李沛旭的「騰云戀」，小薰也替另一對緩頰說：「希望大家對寶明戀有信心，畢竟戲劇打的是團體仗，一起好才會好！」

(中時)